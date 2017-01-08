Джордан Хендерсон: "Кубок Англии по важности не уступает премьер-лиге"

Полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон в преддверии матча 1/32 финала Кубка Англии против "Плимута" высказал мнение о том, что для команды каждая игра в календаре сезона имеет особое значение. По словам капитана "красных", Кубок Англии по важности ничем не уступает премьер-лиге.

- Все часто рассуждают на тему того, насколько важен Кубок Англии, - приводит официальный сайт "Ливерпуля" слова Хендерсона. - Я считаю, что этот турнир по важности не уступает премьер-лиге. Для нас приоритетным является каждый матч в календаре сезона. В нашей команде каждый несет ответственность за свою игру. Вне зависимости от того, кто выйдет сегодня на поле против "Плимута", отношение, мотивация и настрой каждого игрока должны быть на высшем уровне.