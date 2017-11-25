Джордан Хендерсон: "Челси" сейчас счастливее "Ливерпуля"

Полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон после ничьей с "Челси" в матче 13-го тура чемпионата Англии (1:1) признался, что его команда разочарована. Тем не менее, он остался доволен показанной игрой.

- Мы разочарованы, я думал, что сможем удержать 3 очка, а игроки "Челси", вероятно, очень-очень довольны, - цитирует BBC Хендерсона. - Это была игра между двумя хорошими командами, тактически грамотная, у обоих коллективов были шансы, но я думаю, что "Челси" счастливее нас сейчас. Салах? Он просто продолжает расти, что хорошо для нас.