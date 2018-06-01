Джонсон и Айрлэнд покидают "Сток Сити"

Защитник Глен Джонсон и полузащитник Стивен Айрлэнд уходят из "Стоук Сити", сообщает официальный сайт клуба. У футболистов заканчиваются сроки действия контрактов, и 30 июня они станут свободными агентами.

31-летний Айрлэнд перешел в команду из "Астон Виллы" летом 2013 года. Всего он провел 70 матчей и забил шесть мячей. 33-летний Джонсон в 2015 году перешел из "Ливерпуля" и провел 60 матчей.

"Гончары" по итогам сезона прошедшего сезона заняли 19-е место и вылетели из премьер-лиги.