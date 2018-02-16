01:46 | Футбол — Англия

Джон Терри: "Захотел стать тренером с приходом Моуринью в "Челси"

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Экс-капитан "Челси" Джон Терри намерен начать тренерскую карьеру. По словам защитника, он готовится к этой работе с 23 лет.

– Когда Моуринью возглавил "Челси" я был молод, мне было всего 23, – приводит Mirror слова Терри. – Но после нескольких тренировок я взял блокнот и начал записывать за ним все, что он говорил на занятиях, перед игрой или в прессе. С того момента, как пришел Жозе, я понял, что хочу быть тренером.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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miker65

Согласен с Джоном! Футбол переводчика-перестраховщика гнусен по сути.

02:23

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