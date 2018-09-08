Джон Терри: "Спартак"? Имею несколько вариантов, как в Англии, так и за рубежом"

Бывший защитник сборной Англии Джон Терри рассказал о вариантах продолжения карьеры. В настоящее время 37-летний игрок пребывает в статусе свободного агента.

"Я нахожусь в своей в лучшей форме за последние 8-10 лет. Я блестяще провел нынешнее лето, впервые за 20 лет я смог провести отпуск с семьей. В прошлом сезоне я постоянно отсутствовал дома, так как был полностью принадлежал "Астон Вилле", но сейчас я теперь я заново заряжен.



Решение о своем будущем я приму в течение нескольких недель. У меня есть три-четыре предложения - как в Англии, так и за рубежом. Также имеется вариант с работой на телевидении или тренерская деятельность", - цитирует Daily Mail Терри.

Ранее сообщалось, что игроком интересуются "Манчестер Юнайтед", "Спортинг" и "Спартак". Кроме того, существует вариант с возвращением Терри в "Астон Виллу", за которую он выступал с июля 2017 года по май нынешнего.

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