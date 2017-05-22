Джон Терри: "Провести в "Челси" такой долгий период - это невероятное ощущение"

Защитник "Челси" Джон Терри, который провел свой последний матч в составе "синих", отметил, что рад получить овации игроков и болельщиков и покинуть клуб. Он также подчеркнул, что все футболисты лондонской команды отлично себя проявили в сезоне.

В матче 38-го тура чемпионата Англии против "Сандерленда" (5:1) 36-летний Терри был заменен на 26-й минуте игры и покинул поле сквозь коридор почета. В текущем сезоне "Челси" стал чемпионом страны.

– Это был очень сложный день для меня, это невероятно длинный период, который я провел в клубе, и я рад получить эти овации и покинуть клуб, – приводит пресс-служба "Челси" слова Терри. – Это было очень эмоционально. Невероятный прием со стороны игроков и болельщиков. Они были моей жизнью и семьей на протяжении двадцати двух лет, и я от всего сердца всех их благодарю. Провести в этом клубе такой долгий период – это невероятное ощущение.

Этот клуб значит для меня все. 14-летним мальчишкой я убирал этот стадион, где сидят болельщики, чистил туалеты и бутсы футболистов, я начал с самых низов, и чтобы подниматься, мне пришлось усердно работать и идти на некоторые жертвы по пути. Думаю, поэтому у меня настолько отличные отношения с болельщиками, ведь я являюсь одним из них.

У меня было не так много игрового времени в этом сезоне, но другие отлично себя проявили. Тренер перешел на новую схему и систему игры, и команда заслуживает большой похвалы за то, в каком стиле она сыграла. У них была цель в этой игре – установить рекорд АПЛ, одержав 30 побед в сезоне, и они достигли ее.