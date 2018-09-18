Джон Терри: "По-прежнему не решил, что буду делать"

Бывший капитан сборной Англии Джон Терри по-прежнему не определился со своим будущим. С лета игрок находится в статусе свободного агента после истечения контракта с "Астон Виллой".

Он был близок к переходу в "Спартак", но в последний момент трансфер сорвался. По словам футболиста, причиной стали семейные обстоятельства. На данный момент он работает с одной из юношеских команд "Челси".

- Я все еще не решил, что буду делать. Хочу стать тренером, поэтому сейчас работаю с молодежью, - цитирует Birmingham Mail Терри. - Но я тренируюсь каждый день, нужно оставаться в форме на всякий случай. Я все еще жду.

Главный тренер "Астон Виллы" Стив Брюс заявил, что клуб не может позволить себе платить Терри зарплату уровня прошлого сезона, однако, по данным источника, бирмингемцы все еще могут подписать 37-летнего футболиста.