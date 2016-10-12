Джон Терри: "Нужно проявлять больше уважения к Руни"

Защитник "Челси" Джон Терри призывает болельщиков сборной Англии благосклоннее относиться к нападающему "Манчестер Юнайтед" Уэйну Руни. По его словам, фанаты часто проявляют неуважение к форварду.

– Руни – лучший бомбардир в истории английской сборной, – цитирует The Mirror Терри. – Скоро он побьет рекорд по числу матчей за сборную. Это один из лучших игроков, которых я когда-либо видел, с которыми имел удовольствие играть. Он отдал все ради сборной. Это легенда. Мы должны проявлять больше уважения к нему.