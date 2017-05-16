Джон Терри: "Не исключаю, что в воскресенье проведу последний матч в карьере"

Капитан "Челси" Джон Терри подчеркнул, что может завершить профессиональную карьеру уже на этой неделе. 36-летний футболист еще не принял решения по поводу своего будущего. В ближайшее воскресенье лондонцы проведут заключительный матч чемпионата Англии с "Сандерлендом".

– Я не исключаю, что в воскресенье проведу последний матч в карьере, – приводит BBC слова Терри. – Если мне поступит интересное предложение – отсюда или из-за рубежа – я обсужу это со своей семьей. В целом я еще не принял окончательного решения. Пока рассматриваю возможные варианты.