Джон Терри: "Матч с "Вулверхэмптоном" был важен для тех, кто нечасто выходит на поле"

Защитник "Челси" Джон Терри остался доволен игрой с "Вулверхэмптоном" (2:0) в матче 1/8 финала Кубка Англии. Он считает, что матч стал полезным для тех, кто не имеет регулярной практики в чемпионате Англии.

– Мы хорошо бились, – цитирует ВВС Терри. – Соперник начал матч хорошо, осложнил задачу. Мы видели, как играет эта команда. С ней сложно играть. Но мы сработали хорошо. Для меня, Фабрегаса и других игроков, которые нечасто выходят на поле, этот матч был важным. Он дал тренеру пищу для размышлений. В этом сезоне в той же премьер-лиге любая команда может обыграть любого соперника. На турнирную таблицу нечего и смотреть. Важно настраиваться на каждую игру.