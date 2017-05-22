Джон Терри: "Абрамович – лучший владелец футбольного клуба в мире"

Капитан "Челси" Джон Терри, который провел свой последний матч в составе "синих", поблагодарил после игры партнеров по команде, тренеров и руководство. 36-летний англичанин подчеркнул, что считает Романа Абрамовича лучшим владельцем футбольного клуба.

Российский бизнесмен вложил в "Челси" более трех миллиардов фунтов стерлингов с тех пор, как стал владельцем клуба в 2003 году. За это время лондонская команда потратила 806 миллионов на трансферы, 2,4 миллиарда – на зарплату игрокам, и около 71 миллиона было выплачено уволенным тренерам в качестве компенсации.

С 2003 года клуб выиграл 14 трофеев, что делает его самой успешной английской командой за этот период.

После встречи 37-го тура премьер-лиги с "Вест Бромвичем" (1:0) "Челси" выиграл чемпионат Англии в шестой раз, премьер-лигу (с 1992 года) – в пятый (2005, 2006, 2010, 2015, 2017).

– Мне посчастливилось работать с невероятными игроками и тренерами, – приводит BBC слова Терри. – Я благодарен каждому из них. И мы все должны поблагодарить Романа Абрамовича. Хочу сказать спасибо ему и всему руководству. Он лучший владелец футбольного клуба в мире.