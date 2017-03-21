Джон Стоунс: "Считаю, что Гвардьола – лучший тренер в мире"

Защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунс выразил мнение, что наставник команды Хосеп Гвардьола является лучшим тренером в мире. По словам Стоунса, он перешел в стан "горожан" именно из-за испанского специалиста.

– Считаю, что Хосеп Гвардьола – лучший тренер в мире, – приводит Daily Mail слова Стоунса. – Именно поэтому я решил перейти в "Манчестер Сити". Пытаюсь учиться у него каждый день – как после хороших, так и после плохи матчей.

Гвардьола разговаривает с нами как на общих собраниях, так и наедине. И он никогда не дает нам усваивать слишком много информации, что является хорошим качеством.