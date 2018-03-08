02:25 | Футбол — Англия

Джон Стоунс: "Очень тяжело настраиваться на такие матчи, как с "Базелем"


Защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунс после поражения от "Базеля" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2) признался, что у команды были проблемы с настроем. Также он отметил, что "горожане" разочарованы проигрышем.

- Очень тяжело настраиваться на такие матчи, но мы должны помнить, что в этом турнире не прощают ошибок, - цитирует пресс-служба УЕФА Стоунса. - Мы разочарованы, ведь пропускать два гола - всегда плохо. Мы очень много ошибались, отдавали передачи прямо в ноги соперникам, позволяя им контратаковать.

Манчестер Сити - Базель

Дополнительная информация

http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2018/matches/round=2000882/match=2021694/index.html#/

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