Джон Стоунс: "Очень тяжело настраиваться на такие матчи, как с "Базелем"

Защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунс после поражения от "Базеля" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2) признался, что у команды были проблемы с настроем. Также он отметил, что "горожане" разочарованы проигрышем.

- Очень тяжело настраиваться на такие матчи, но мы должны помнить, что в этом турнире не прощают ошибок, - цитирует пресс-служба УЕФА Стоунса. - Мы разочарованы, ведь пропускать два гола - всегда плохо. Мы очень много ошибались, отдавали передачи прямо в ноги соперникам, позволяя им контратаковать.