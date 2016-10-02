Джон Стоунс: "Надеюсь, мне еще удастся поработать с Эллардайсом"

Защитник "Манчестер Сити" и сборной Англии Джон Стоунс выразил разочарование в связи с уходом из национальной команды Сэма Эллардайса. Специалист покинул пост главного тренера сборной в связи с обвинениями в коррупции.

Еще до назначения в сборную Эллардайс встречался с "бизнесменами" с Дальнего Востока, которые хотели получить деньги путем махинаций на трансферном рынке Англии. Речь шла о сделке размером в 400 тысяч фунтов стерлингов, 61-летний англичанин согласился поехать в Сингапур и Гонконг в качестве представителя и объяснил, как можно обойти регламент Футбольной ассоциации Англии, который запрещает третьим лицам иметь права на игроков. Разговоры с журналистами, которые представились бизнесменами, записаны на видео.

– Мне нравилось работать под руководством Сэма, – цитирует The Sun Стоунса. – Я был шокирован последними новостями, но, надеюсь, мы еще поработаем вместе. Мне грустно от того, что он ушел из команды. Хочу пожелать ему всего наилучшего.