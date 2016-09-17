13:06 | ФУТБОЛ — Англия

Джон Стоунс: "Мечтаю однажды стать капитаном сборной Англии"

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Защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунс признался, что мечтает стать капитаном сборной Англии. 22-летний игрок перебрался в стан "горожан" минувшим летом из "Эвертона".

– Хочу однажды стать капитаном сборной, – цитирует Goal Стоунса. – Каждый игрок хочет быть капитаном своей команды и остаться в этой роли на долгие годы. Это привилегированное положение. С детства люди о таком мечтают. Нужно заслужить право быть капитаном. И я постараюсь это сделать.

Мне приятно, что "Сити" приобрел меня за такую большую сумму. Тут ничего не поделаешь, остается только поблагодарить клуб, который оказал мне такое доверия. Но я не испытываю дополнительного давления.

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