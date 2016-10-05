12:47 | ФУТБОЛ — Англия

Джон Оби Микел: "Лофтус-Чик и Чалоба могут пробиться в сборную Англии"

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Полузащитник "Челси" Джон Оби Микел уверен, что его молодые одноклубники Рубен Лофтус-Чик и Натаниэл Чалоба могут стать игроками сборной Англии. Тем не менее, для этого им придется много и упорно работать.

- Лофтус-Чик и Чалоба в сборной Англии? Почему нет? - цитирует Goal Микела. - Думаю, что они сейчас отлично выступают за молодежную сборную, так что я думаю, что у них есть будущее и в главной команде. Они являются отличными игроками. Тем не менее, в Англии много талантливых футболистов, поэтому Лофтус-Чик и Чалоба должны упорно работать и стремиться к тому, чтобы в будущем играть за сборную.

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