Джон Оби Микел: "Челси" завоюет трофеи с Конте"

Полузащитник "Челси" Джон Оби Микел уверен, что команда добьется успеха под руководством главного тренера Антонио Конте. Итальянский специалист возглавил лондонцев в начале сезона. На данный момент "синие" занимают седьмое место в турнирной таблице.

- Могу представить, что "Челси" с Конте будет завоевывать трофеи, - приводит Goal.com слова Оби Микела. - Надеюсь, что это получится реализовать. Он знает то, чего хочет, а мы как игроки прислушиваемся к нему. Конте кричит, но это лишь способ передать информацию футболистам. Он хороший парень, который прислушивается к вашим словам.