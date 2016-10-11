16:57 | ФУТБОЛ — Англия

Джон Оби Микел: "Челси" завоюет трофеи с Конте"

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Полузащитник "Челси" Джон Оби Микел уверен, что команда добьется успеха под руководством главного тренера Антонио Конте. Итальянский специалист возглавил лондонцев в начале сезона. На данный момент "синие" занимают седьмое место в турнирной таблице.

- Могу представить, что "Челси" с Конте будет завоевывать трофеи, - приводит Goal.com слова Оби Микела. - Надеюсь, что это получится реализовать. Он знает то, чего хочет, а мы как игроки прислушиваемся к нему. Конте кричит, но это лишь способ передать информацию футболистам. Он хороший парень, который прислушивается к вашим словам.

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