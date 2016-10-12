Джон Оби Микел: "Челси" будет в отменной форме, когда все конкуренты начнут уставать"

Полузащитник "Челси" Джон Оби Микел уверен, что лондонцы под руководством Антонио Конте будут прибавлять по ходу сезона. 29-летний хавбек подчеркнул важность физподготовки для чемпионата Англии.

– Я никогда не бегал так много во время предсезонной подготовки, как в этот раз, – цитирует Goal Оби Микела. – Считаю, это в итоге скажется. Когда другие команды начнут уставать, мы окажемся в хорошей физической форме. "Челси" гораздо лучше готов физически, чем в прошлом году. Поэтому мы и не проигрываем на старте сезона так часто, как это было раньше.