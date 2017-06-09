Джон Брэдли: "Слуцкому в "Халле" предстоит собрать новую команду"

Комментатор РФПЛ на канале ESPN Джон Брэдли уверен в том, что новому главному тренеру "Халл Сити" Леониду Слуцкому придется нелегко на новом месте работы. По его словам, 46-летнему предстоит собрать команду заново.

- "Халл" - подходящее место для старта в Англии? - вопрос Брэдли.

- Не думаю, что существовали неподходящие для него места. Слуцкий так хотел попасть в британский клуб, что был готов браться за любую работу. Но в "Халле", конечно, ему придется тяжело. Первенство Англии - самая трудная неэлитная лига мира. Здесь много борьбы, высокие скорости, 46 туров... А Слуцкому еще и предстоит заново собрать почти целую команду, наладить контакт с непростым владельцем и направить энергию болельщиков в сторону любимой команды.

- Что вы имеете в виду?

- Владелец "Халла" Ассем Аллам - очень спорная личность. В частности, несколько лет назад он пытался сменить название клуба с "Халл Сити" на "Халл Тайгерс". Кроме того, год назад он долгое время отказывался вкладывать деньги в трансферы, и клуб только в конце августа начал комплектование состава. При этом, полагаю, глава клуба вынес урок из той ситуации и окажет финансовую поддержку Слуцкому.

- Леонид Викторович - четвертый тренер команды за год. В чем причина чехарды?

- Стив Брюс ушел из "Халла" прошлым летом из-за разногласий с руководством. При Майке Фелане команда неплохо стартовала в чемпионате, но затем резко сдала. Зимой на освободившийся пост был назначен Марку Силва и чуть не спас "тигров" от вылета. Португалец покинул "Халл", потому что "Уотфорд" был впечатлен его работой и переманил Силву к себе. Все это - лишь стечение обстоятельств, а не прихоть владельца. (Гоша ЧЕРНОВ)

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