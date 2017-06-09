Джон Брэдли: "Слуцкий сможет вернуть "Халл" в премьер-лигу, если "тигры" вольют в команду много денег"

Комментатор РФПЛ на канале ESPN Джон Брэдли подчеркнул, что на данный момент "Халл Сити", который возглавил Леонид Слуцкий, не готов бороться за выход в английскую премьер-лигу. По его словам, команда вернется в высший дивизион, если руководство вольет в нее большое количество денег.

- Представьте, что вчера закрылось трансферное окно. На ваш взгляд, этот состав способен бороться за возвращение в премьер-лигу? - вопрос Брэдли.

- Абсолютно нет. "Тигры" потеряли большую часть своей основы по окончании сезона, потому что многие игроки были арендованы и вернулись в свои команды. "Халлу" нужно оперативное хирургическое вмешательство.

- Но у владельца есть финансовые трудности, он все еще хочет продать клуб. Дадут ли Слуцкому деньги на новичков?

- Клуб получил значительную "парашютную" компенсацию от Футбольной ассоциации после вылета из премьер-лиги и заработал немалые деньги на телеправах в прошлом сезоне (около 97 миллионов фунтов. - Прим. "СЭ"), поэтому средства есть. Да и назначение Слуцкого говорит о том, что Алламу клуб небезразличен: он хочет за год вернуться в премьер-лигу, а значит сделает для этого все возможное.

- Верите в Слуцкого? Вернется ли "Халл" за год обратно?

- Многое зависит от трансферного окна. Если "тигры" вольют в команду большое количество денег, то смогут побороться за выход в премьер-лигу. В первенстве Англии много сильных равных команд, поэтому тут нельзя терять концентрацию. (Гоша ЧЕРНОВ)

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