Джон Брэдли: "Семак сможет проследовать в Европу за Слуцким"

Комментатор РФПЛ на канале ESPN Джон Брэдли выразил уверенность в том, что следующим российским тренером после Леонида Слуцкого, который возглавит один из европейских клубов, является Сергей Семак. По его словам, главного тренера "Уфы" уважают не только в России.

- Многие тренеры не приживаются в Англии из-за своих тактических взглядов. Слуцкому это не грозит? - вопрос Брэдли.

- Слуцкий любит контратакующий футбол, который идеально подходит первенству Англии. Единственное, что меня беспокоит, - недостаточная тактическая гибкость Слуцкого: он зациклился на схеме 4-2-3-1, которую использовал в ЦСКА и сборной России.

- Слуцкий прорвал окно в Европу. Кто еще из российских тренеров может последовать за ним?

- Семак! Великолепный в прошлом игрок и большой человек. Его знают и уважают не только в России, но и в Европе, хотя Сергей пока еще молод. Думаю, его время в будущем обязательно придет. В последние 15-20 лет в Англии вообще ничего не знали о российском футболе, поэтому ваших тренеров игнорировали. Но сейчас все может измениться. (Гоша ЧЕРНОВ)

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