Джон Брэдли: "Халл" приобретет российского игрока после возвращения в премьер-лигу"

Комментатор РФПЛ на канале ESPN Джон Брэдли уверен, что в будущем сезоне состав "Халл Сити", который возглавил Леонид Слуцкий, не пополнит ни один российский футболист. При этом он не исключил такой возможности, если "тигры", вылетевшие в чемпион-лигу, вернутся в премьер-лигу.

- Дзагоев давно созрел для Европы. Может, увидим его в "Халле"? - вопрос Брэдли.

- Нет. Это футболист национальной сборной. Зачем ему второй по силе английский дивизион? Эта лига ниже уровня Дзагоева.

- Муса не раз называл Слуцкого своим вторым отцом, а сейчас как раз ищет новый клуб…

- Вряд ли "Халл" его возьмет. Трансферная стоимость и финансовые запросы Мусы слишком высоки для клуба.

- Думбья?

- То же самое. "Халлу" нужны футболисты с опытом выступлений в первенстве Англии, потому что это специфический турнир. А иностранцы - подешевле и попроще.

- Но есть ли хоть шанс на переход российского игрока в "Халл"?

- Россиянам требуется разрешение на работу, чтобы играть в Англии. И это не формальность - если футболист в своей национальной сборной не играет или почти не играет, то путь даже в первенство ему закрыт. Но допускаю, что после возвращения в премьер-лигу "Халл" приобретет российского игрока. (Гоша ЧЕРНОВ)

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