Бывший полузащитник "Вест Хэма", "Челси" и сборной Англии Джо Коул стал играющим тренером американского клуба "Тампа-Бэй Раудис". Эта команда выступает во второй по силам лиге USL и в своем дивизионе замыкает первую восьмерку будущих участников финальной серии. Из последних семи матчей "Тампа" выиграла лишь один, вылетев из кубкового турнира.

Интересно, что проходящий сейчас обучение на тренерскую лицензию категории А УЕФА 36-летний Коул будет помогать 34-летнему шотландцу Нейллу Коллинсу, который сам еще недавно играл в центре обороны "Рудис".

"Коул обладает фантастическим багажом знаний, который поможет молодым футболистам и нашему тренерскому штабу, - заявил Коллинс клубному сайту. - Я всего несколько недель являюсь главным тренером, и хочу открыть для Джо возможность поделиться своим опытом уже в качестве ассистента".

Сам англичанин подчеркнул, что рад назначению, но он по-прежнему остается футболистом, чье основное место на поле. (Андрей КУЗИЧЕВ)