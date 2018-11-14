Джо Коул: "По сравнению с Месси, моя карьера была не очень"

Бывший полузащитник сборной Англии Джо Коул признался, что доволен своей карьерой. Англичанин в 37 лет принял решение закончить играть на профессиональном уровне.

– По сравнению с Месси, моя карьера была не очень хорошей, – цитирует The Times Коула. – По сравнению с 99 процентами карьер других игроков, моя была очень хорошей. Что я могу сказать? Не надо плакать от того, что все кончено. Нужно улыбаться, потому что это случилось.

Джо Коул завершил карьеру в 37 лет //

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