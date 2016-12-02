Джо Харт: "Яя Туре может привести "Манчестер Сити" к чемпионству"

Вратарь "Манчестер Сити" Джо Харт, выступающий за "Торино" на правах аренды, рад, что полузащитник Яя Туре вернулся в основной состав "горожан". По его словам, ивуариец является важной частью команды. Напомним, хавбек перестал попадать в стартовый состав "Сити" после прихода в клуб Хосепа Гвардьолы.

- Хорошо, что Туре вернулся. Он продолжает быть сосредоточенным на своей цели и остается важным игроком для "Манчестер Сити", - приводит FourFpurTwo слова Харта. - Он необыкновенный футболист, который может самостоятельно сделать результат или привести команду к титулу. Он не обращает внимания на происходящее за пределами поля.