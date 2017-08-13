Джо Харт: "В идеале хотел бы найти новый клуб и подписать с ним длительный контракт"

Вратарь Джо Харт, перешедший в "Вест Хэм" из "Манчестер Сити" на правах аренды, отметил, что хотел бы подписать с клубом долгосрочный контракт. Он также добавил, что хочет знать, что ждет его в ближайшем будущем.

Напомним, что в минувшем сезоне английский вратарь был арендован "Торино", за который он вышел на поле в 36 матчах чемпионата Италии и пропустил 62 мяча.

– Мне было трудно найти клуб, в который я мог перейти на постоянной основе, – приводит Sky Sports слова Харта. – Не думаю, что у меня было слишком много таких вариантов. Если они вообще были. Но в идеале я хотел бы именно этого.

Когда меня спрашивали, я всегда честно отвечал, что хочу найти новый клуб и подписать с ним длительный контракт. Хочу иметь возможность спокойно жить и знать, что меня ждет в ближайшем будущем.