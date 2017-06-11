Джо Харт: "Не могу ни с кем вести переговоры, я - игрок "Манчестер Сити"

Голкипер "Манчестер Сити" Джо Харт, игравший в минувшем сезоне на правах аренды за "Торино", заявил, что не ведет переговоров с другими клубами. Ранее появилась информация, что вратарь сборной Англии может перебраться в "Манчестер Юнайтед".

- Не могу ни с кем вести переговоры, я - игрок "Манчестер Сити", - цитирует Sky Sports Харта. - У меня есть контракт, рассчитанный еще на два года. У меня не было переговоров с другими клубами. Я буду игроком "Манчестер Сити" до тех пор, пока мне не скажут: "Мы договорились о твоем трансфере" или "Манчестер Сити" хочет, чтобы ты ушел".