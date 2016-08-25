09:16 25 августа | ФУТБОЛ — Англия

Джо Харт: "Это необычная для меня ситуация, но у тренера свое мнение"

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Вратарь "Манчестер Сити" Джо Харт подчеркнул, что спокойно относится к ситуации, в которой он оказался. Напомним, англичанин под руководством Хосепа Гвардьолы попал в запас клуба и сыграл впервые только в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов со "Стяуа" (1:0).

– Это необычная ситуация для меня, но подобные вещи случаются в футболе, – цитирует BT Sport Харта. – У нас есть топ-тренер, который имеет свое мнение. Нам удается решать вопросы между собой. Мы обо всем договоримся как мужчины. Было приятно сыграть за "Сити". Мое будущее? Я не могу сказать.

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