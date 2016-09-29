Джимми Флойд Хасселбайнк: "Никогда бы не попросил "КПР" купить игрока ради моей личной выгоды"

Главный тренер "Куинз Парк Рейнджерс" Джимми Флойд Хасселбайнк выступил с опровержением по поводу статьи одного британского издания о его причастности к коррупционному скандалу. 44-летний голландец признался, что получал денежное вознаграждение, но не за покупку каких-либо игроков, а лишь за выступление в Сингапуре с речью.

- Сегодня я через моих адвокатов ответил в полном объеме на обвинения, выдвинутые против меня The Telegraph, - цитирует пресс-служба клуба Хасселбайнка. - Ко мне обращались господин Макгарви и госпожа Ньюэлл, которые в СМИ называют себя агентами игроков. Они предлагали мне деньги за выступление с речью в в Сингапуре. Я не вижу ничего необычного в этом. Я не делал никаких обещаний взамен, не просил "КПР" приобрести какого-либо игрока, которые, как утверждается, являются клиентами господина Макгарви и госпожи Ньюэлл, и уж тем более никогда бы не стал рекомендовать руководству "КПР" делать покупки игроков только для моей личной выгоды. Я отрицаю любые обвинения в нарушениях с моей стороны.