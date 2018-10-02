Джибриль Сиссе: "Погба и Моуринью нужно закрыться в офисе и все обсудить"

Бывший форвард "Ливерпуля" Джибриль Сиссе считает, что полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Полю Погба и главному тренеру Жозе Моуринью нужно в личной беседе уладить конфликт. Между ними возникло недопонимание, после чего хавбек был лишен капитанской повязки.

- Понимаю, что переживает Поль, и что он думает, - цитирует RMC Сиссе. - Но нравится нам это или нет, в футболе есть иерархия. Существуют тренеры и игроки, и второй никогда не будет главнее первого. Понимаю, почему Моуринью был раздражен... Им нужно закрыться в офисе и поговорить об этом.