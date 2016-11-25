10:37 | ФУТБОЛ — Англия

Джибриль Сиссе: "Джеррард - пример для нового поколения футболистов"

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Бывший форвард сборной Франции Джибриль Сиссе поздравил экс-капитана "Ливерпуля" Стивена Джеррарда с завершением карьеры. Вчера 36-летний англичанин объявил, что минувший сезон в "Лос-Анджелес Гэлакси" стал для него последним в футболе.

- Пришла печальная новость о Стивене Джеррарде, - написал на своей странице в социальной сети Сиссе. - Футбольный мир потерял тебя, мой капитан! Пример твоей решимости и любви к футболу должен вдохновлять новое поколение футболистов. Я так рад, что имел возможность играть вместе с тобой и конечно же выиграть важные трофеи. Желаю всего самого лучшего моему другу, по тебе будут скучать.

Напомним, Джибриль Сиссе и Стивен Джеррард играли вместе за "Ливерпуль" с 2004 по 2006 год и выиграли Кубок Англии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

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