Джеймс Милнер: "Результат "Ливерпуля" - моя вина"

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер после матча 36-го тура чемпионата Англии против "Саутгемптона" (0:0) взял вину за результат на себя. Напомним, что футболист не смог реализовать пенальти в ворота соперника.

– Такой результат очень расстраивает, – цитирует BBC Милнера. – Очевидно, нереализованный пенальти – это моя вина, таким образом, и неудачный результат сегодня тоже на моей совести. Я должен жить с этим.

Мы играли не так, как надо, а "Саутгемптон" очень жесткая команда, их непросто сломить. Пенальти был хорошим шансом для нас, но у нас не получилось. Нужно выигрывать в оставшихся матчах и надеяться, что все будет хорошо.