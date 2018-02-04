Джеймс Милнер: "Очень неприятно упускать победу в самой концовке"

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер не скрывал своего разочарования после упущенной победы над "Тоттенхэмом" в матче 26-го тура чемпионата Англии (2:2). Милнер считает, что его команда при счете 1:0 могла забить второй гол и снять все вопросы о победителе.

– Неприятно упускать победу в самой концовке. Нам всем казалось, что гол Салаха – это последний мяч в этой встрече, – цитирует BBC Милнера. – Еще я расстроен, что нам не удалось лучше провести второй тайм и получить перевес в два мяча. Не надо забывать, что мы играли против отличной команды, которая быстро перемещала мяч.