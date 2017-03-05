Джеймс Милнер: "Ливерпуль" хочет побеждать в каждой игре"

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер подчеркнул, что команда довольна результатом матча 27-го тура чемпионата Англии с "Арсеналом" (3:1). При этом он отметил, что "красные" постоянно должны играть на высоком уровне.

- "Ливерпуль" рад победе над "Арсеналом", но команда расстроена тем, что ей не удается показывать такой футбол в каждом матче, - приводит пресс-служба мерсисайдцев слова Милнера. - Мы знаем о своих способностях, необходимо всегда играть так. В первом тайме могли забить больше двух голов. После перерыва "Ливерпуль" снизил темп, но проявил терпение и забил еще раз. Мы хотим побеждать в каждом матче и становиться лучше.