Знаменитый британский комик и ведущий популярной американской телепередачи The Late Late Show Джеймс Корден взял интервью у капитана "Вест Хэма" Марка Нобла после матча 17-го тура чемпионата Англии с "Халл Сити" (1:0). Также он пошутил по поводу того, что лучшим игроком встречи была признана штанга.

– Два твоих гола в двух матчах, но я видел, как вся команда после игры праздновала победу со штангой. Некоторые из вас дали ей 50 фунтов.

– Я тоже попал в штангу, между прочим, нашу штангу.

– Я видел, Крессуэл дал ей около 3 тысяч после того безумного паса назад. Серьезно, я столько раз слышал от людей, что если бы в команде было 11 Марков Ноблов... это было бы, я бы сказал, это было бы ужасно, это было бы ужасно. Это была бы команда чемпионшипа. Но крутая. Полная страсти и чести. И от лица всех болельщиков "Вест Хэма" я даже не могу сказать, насколько это круто, что ты наш капитан.

– Спасибо.