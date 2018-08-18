Джеймс Фаулер: "Чемпионат Шотландии находится на уровне 3-го дивизиона Англии"

Бывший полузащитник "Килмарнока", а ныне помощник главного тренера "Сандерленда" Джеймс Фаулер раскритиковал уровень чемпионата Шотландии. Такде он отметил, что "Селтик" и "Рейнджерс" считают себя эквивалентными командам премьер-лиги.

- Исходя из того, что мы видели до сих пор, я бы сказал, что первая лига Англии (3-й по силе дивизион страны) похожа на высшую лигу Шотландии, - цитирует BBC Фаулера. - Однако "Селтик" и "Рейнджерс" уверены, что могут играть в премьер-лиге с учетом денег, которые они могут зарабатывать в этой лиге.