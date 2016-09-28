05:17 | ФУТБОЛ — Англия

Джейми Варди: "Я восстанавливался от травмы с трехлитровой бутылкой водки"

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Нападающий "Лестера" Джейми Варди в своей автобиографии рассказал о том, как проходил процесс его восстановления от травмы в 2012 году. Отрывок из книги был опубликован в издании The Sun.

"У меня были проблемы с ногой – на самом деле, обычная травма, но восстановление заняло у меня вечность. Дома у меня была трехлитровая бутылка водки, куда я закинул много-много конфет Skittles. Когда они растворились, я добавил еще, используя только красные или фиолетовые – другие не подходят.

Эту операцию приходилось повторять каждые 20 минут. После этого водку можно пить просто так, а на вкус она будет словно Skittles. Мне было скучно, так что вечером я наливал себе стаканчик и наслаждался. Водка была хороша, но она не слишком помогала мне с ногой", – написал Варди.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Красавец) Нужно будет записать себе этот бабушкин рецепт. Хотя нет, рука не поднимется портить идеальный напиток буржуйскими конфетками.

06:14

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