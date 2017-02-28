Джейми Варди: "Я не могу понять, почему "Лестер" не играл так раньше"

Нападающий "Лестера" Джейми Варди после матча 26-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля" (3:1) отметил, что команда провела эту игру лучше, чем предыдущие. Форвард в сегодняшнем поединке записал на свой счет дубль, забив первый мяч "лис" в премьер-лиге в этом году.

- Мы провели хороший матч, несмотря на давление со стороны прессы, - приводит Sky Sports слова Варди. - Не могу понять, почему команда не делала этого раньше. Мы прилагали все усилия, но победы не приходили. Я не могу сказать, что сегодня мы старались больше, чем до этого.

Тренер попросил меня сыграть выше. Я сделал это и считаю, что у меня все вышло. Конечно, я расстроен, что в этом сезоне забил так мало, но надеюсь, что этот поединок станет отправной точкой.

Напомним, этот матч был первым для "Лестера" после отставки Клаудио Раньери. И.о. главного тренера стал Крейг Шекспир. "Лисы" по ходу тура опустились в зону вылета, но после победы поднялись на 15-е место. На счету Варди в этом сезоне 7 голов в чемпионате.