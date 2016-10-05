Джейми Варди: "Суарес попросил мою футболку в перерыве"

Нападающий "Лестера" Джейми Варди рассказал, что форвард "Барселоны" Луис Суарес обратился к нему с просьбой обменяться футболками в перерыве матча во время предсезонной подготовки. Также он признался, что до игры не планировал ни с кем меняться экипировкой.

- Когда мы играли с "Барселоной" перед началом сезона, я знал, что многие ребята хотят заполучить футболки каталонцев, так что я не собирался навязывать им конкуренцию, - цитирует Times Варди. - Однако в перерыве ко мне подошел Луис Суарес и спросил, можем ли мы обменяться майками.