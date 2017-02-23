Джейми Варди: "Каждый игрок поддерживает Раньери"

Нападающий "Лестера" Джейми Варди после поражения от "Севильи" (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что, несмотря на неудачные результаты, все игроки поддерживают главного тренера Клаудио Раньери.

– Жалею ли, что не перешел в "Арсенал"? Совершенно нет. Мы едины, - цитирует Варди Daily Mail. - Мы знаем, на каком месте находимся. Никто не хочет находится на нем. Каждый должен продолжать биться друг за друга. Если кто-то оказывается в тяжелой ситуации, то есть товарищи, которые помогут. Нужно продолжать работать.

Каждый игрок поддерживает Клаудио. Посмотрите, что он сделал для нас в прошлом году. Это было невероятно. Он великолепный человек. Он, как и мы, не хочет находится на этом месте. Какая бы причина ни была, нам нужно вместе находить решение.