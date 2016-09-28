11:15 | ФУТБОЛ — Англия

Джейми Варди: "Доволен тем, что не сменил "Лестер" на "Арсенал"

0
0
0

Нападающий "Лестера" Джейми Варди доволен тем, что его переход в "Арсенал"†не был осуществлен этим летом. По мнению форварда, стиль игры "канониров" не подходит ему.

- С такими игроками, как Алексис Санчес и Месут Езил, "Арсенал" чувствовал, что может многое выиграть, подписав меня, - цитирует The Sun Варди. - Но я также думал о тактическом аспекте. Посмотрите на стиль игры "канониров", они не доставляют мяч вперед так быстро, как "Лестер". Одна вещь, которая не беспокоит меня - идея, что я не был бы главным человеком в "Арсенале". Игроки всегда приходят и уходят. В целом, я доволен тем, как все получилось.

0
0
0

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ