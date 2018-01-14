Джейми Реднапп: "Возможно, это худший "Арсенал" из тех, что я видел"

Экс-игрок "Ливерпуля", сын известного тренера Харри Реднаппа Джейми Реднапп раскритиковал "Арсенал", который в 23-м туре чемпионата Англии на выезде проиграл "Борнмуту". По мнению экс-хавбека, в нынешнем составе "канониров" нет игроков, которые в будущем могут войти в зал славы клуба.

- Вы говорите, что это молодая команда. А я бы сказал, что это, возможно, худший "Арсенал" из тех, что я видел, - цитирует Telegraph Реднаппа-младшего. - Посмотрите на высококлассных игроков, которые долгое время выступали за них в прошлом - Анри и Бергкампа. Сейчас в составе нет игроков, которые могут получить место в зале славы. Это поражение было неизбежным. Не было характера, никто не ставил игроков на место. Я испытываю огромное разочарование от результата и игры "Арсенала".

"Арсенал" впервые в истории проиграл "Борнмуту"