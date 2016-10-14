Джейми Реднапп: "Победа над "Ливерпулем" может придать сил "Манчестер Юнайтед"

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Джейми Реднапп уверен, что матч 8-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Юнайтед" является особенным. По его словам, манкунианцы могут вернуться в борьбу за чемпионство, если переиграют "красных".

- Учитывая сумму, потраченную на трансферы, старт "Манчестер Юнайтед" получился не самым удачным, - приводит Sky Sports слова Реднаппа. - Но победа над "Ливерпулем" может изменить ситуацию. Этот матч один из тех, которые могут перевернуть весь сезон. Встречи с "Челси" и мерсисайдцами могут придать "МЮ" сил. Для манкунианцев победа над красными больше, чем три очка.