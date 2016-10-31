Джейми Реднапп назвал Мозеса "молодым английским талантом"

Бывший полузащитник сборной Англии Джейми Реднапп, ныне работающий экспертом Sky Sports, разгневал болельщиков одним из своих высказываний в недавнем эфире. Реднапп назвал полузащитника "Челси" Виктора Мозеса "молодым английским талантом", хотя хавбек является 25-летним футболистом сборной Нигерии.

В твиттере английские болельщики поставили под вопрос профпригодность сына Харри Реднаппа, поскольку это не первая заметная ошибка Джейми. К примеру, летом Реднапп-младший выразил сожаление о том, что защитник "Лестера" Уэс Морган не вызван в сборную Англии, хотя он является капитаном национальной команды Ямайки.