Джейми Реднапп: "Манчестер Юнайтед" не имеет права на ошибку в матче с "Тоттенхэмом"

Бывший полузащитник сборной Англии Джейми Реднапп, который является экспертом на телевидении, подчеркнул, что "Манчестер Юнайтед" не имеет шанса на ошибку в матче 15-го тура премьер-лиги с "Тоттенхэмом". По словам специалиста, манкунианцам очень важно одержать победу в этой встрече.

- "Манчестер Юнайтед" должен был побеждать "Арсенал", потому что они выглядели лучше, - приводит Sky Sports слова Реднаппа. - Но они раз за разом упускают победу. Игроки начинают нервничать, сомневаться. В этой ситуации лучшим средством станет завоевание трех очков во встрече с сильным соперником.

Матч с "Тоттенхэмом" - отличный шанс для "Юнайтед". Они не имеют шанса на поражение. Если они проиграют, то о мечте в первой четверке можно будет забыть на пару месяцев.