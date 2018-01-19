Джейми Каррагер: "Я не могу представить более подходящую замену для Венгера, чем Конте"

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер назвал наставника "Челси" Антонио Конте одним из лучших тренеров чемпионата Англии. Также он высказал мнение, что Арсену Венгеру пора покинуть "Арсенал".

– Я не могу представить себе более подходящую замену для Арсена Венгера, чем Конте, – цитирует The Telegraph Каррагера. – Это будет одним из самых проницательных назначений в истории премьер-лиги.

"Арсенал" в последние несколько лет остановился в развитии. Я никогда не потеряю уважение к Венгеру – его наследие в английском футболе сохранилось до сих пор, его всегда будут считать одним из величайших людей в истории английского футбола, но в прошлом году я сказал, что его время подходит к концу, и с тех пор ничего не изменилось. У Венгера осталось 18 месяцев контракта. Может ли тренер в таком положении работать над созданием команды для следующего поколения? Арсен часто говорил, что никогда не нарушит контракт. Но, возможно, это будет не его решение.

Конте слишком хорош, чтобы быть уволенным из "Челси". Они должны отчаянно пытаться удержать его не только затем, чтобы он принес клубу множество трофеев, но и затем, чтобы он не обогнал их, возглавив другую команду. Если совет "Челси" не сможет это осознать, "Арсенал" должен сделать все что в их силах, чтобы завладеть таким прекрасным тренером.