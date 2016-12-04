Джейми Каррагер: "Вратарь "Ливерпуля" Кариус не соответствует требуемым стандартам"

Бывший защитник "Ливерпуля" и сборной Англии Джейми Каррагер после поражения "красных" в гостевом матче 14-го тура чемпионата Англии от "Борнмута" (3:4) раскритиковал действия голкипера команды Лориса Кариуса, который допустил ошибку в четвертом взятии ворот. По словам 38-летнего англичанина, игра немецкого вратаря не соответствует требуемым стандартам.

– Мяч Натана Аке – это вина вратаря, Кариус должен был брать этот удар, тогда счет остался бы равным, - приводит Sky Sports слова Каррагера. - Честно говоря, складывается впечатление, что немецкий голкипер не соответствует требуемым стандартам. Он провел уже семь или восемь игр, и я знаю, что еще рано делать выводы. Никто не знает, как он будет действовать в течение следующих двух-трех лет, но Кариусу нужно серьезно прибавлять. Он ничего не сделал в этих матчах, чтобы произвести впечатление вратаря высокого класса.



Кариус совершил непозволительную ошибку. "Ливерпулю" необходим классный вратарь, который умеет играть под давлением. Считаю, что Миньоле также недостаточно хорош для того, чтобы называться первым номером команды.