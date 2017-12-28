Джейми Каррагер: "Ван Дейк должен стать Рио Фердинандом "Ливерпуля"

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер уверен, что Виргил ван Дейк окажет на "красных" такой же эффект, как и Рио Фердинанд на "Манчестер Юнайтед". "Красные" купили 26-летнего голландца 84,5 миллиона евро.

- Рио Фердинанд перешел в "Манчестер Юнайтед" всего за 30 миллионов фунтов стерлингов, но он окупил их, - цитирует Sky Sports Каррагера. - Он был главным защитником "МЮ", выиграл трофеи и был там в течение 10 лет. Это то, что должен сделать ван Дейк, привести "Ливерпуль" к трофеям и быть основным игроком, номером один в центре обороны в течение следующего десятилетия.