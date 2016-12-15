14:25 | ФУТБОЛ — Англия

Джейми Каррагер: "В премьер-лиге нет англичан, играющих лучше Лалланы"

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Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер, который работает экспертом на одном из телеканалов Британии, выразил мнение, что игрок мерсисайдцев Адам Лаллана является лучшим английским хавбеком в премьер-лиге.

По его словам, в первенстве немного иностранцев, которые могут превзойти его по уровню мастерства.

- На данный момент в премьер-лиге нет англичанина, который играл бы лучше, чем Лаллана, - написал Каррагер на своей странице в твиттере. - В первенстве и немного иностранцев, действующих лучше него.

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