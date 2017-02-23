Джейми Каррагер: "Увольнение Раньери - это полный бред"

Бывший игрок "Ливерпуля" Джейми Каррагер, ныне работающий футбольным экспертом на телевидении, выразил несогласие с увольнением главного тренера "Лестера" Клаудио Раньери. Исполняющими обязанности наставников команды будут Майк Стоуэлл и Крейг Шекспир.

– Это полный бред, – написал на своей странице в "Твиттере" Каррагер. – Предыдущий сезон был для этого клуба ненормальным, а не этот. Борьба за выживание для "Лестера" является нормой. С утра начинайте изготовление памятника. А потом люди удивляются, почему футболисты стараются держаться подальше от тренерской деятельности.

"Лестер" объявил об увольнении Раньери //

Вице-президент "Лестера": "Увольнение Раньери увеличит шансы "Лестера" остаться в премьер-лиге" //

Гари Линекер: "Увольнение Раньери - просто необъяснимо и непростительно"